В БЮТ подозревают, что регионалы - «больные люди»

В БЮТ убеждены, что представители фракции Партии регионов блокируют внесение изменений в Закон “О выборах Президента Украины”, чтобы была возможность для осуществления определенных фальсификаций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, народный депутат Валерий ПИСАРЕНКО отметил, что Партии регионов нужно оглянуться назад и вспомнить, каким образом происходили фальсификации в 2004 году. “Вы знаете, кто первый кричит «держи вора»! Возможно, что Партия регионов готовит фальсификации и такими образом хочет отвлечь от себя внимание», - сказал народный депутат. По словам В.ПИСАРЕНКО, «регионалам» нужно не заявлять о возможных фальсификациях во время президентских выборов, а сделать все необходимое, чтобы их избежать.

В свою очередь народный депутат от БЮТ Сергей СОБОЛЕВ отметил, что критика в адрес БЮТ со стороны фракции Партии регионов - это яркий пример, когда проблемы с больной головы перекладываются на здоровую. «В Партии регионов, кажется, работают только больные люди. Неужели они забыли, что одна политическая сила уже несколько недель подряд всячески блокирует и оттягивает рассмотрение вопроса об изменениях к закону о выборах? А там как раз подробно прописаны все механизмы, которые не позволят фальсифицировать результаты выборов», – заявил С.СОБОЛЕВ.

Кроме того, он напомнил, что Партию регионов уже ловили на подтасовке результатов выборов. «Я бы хотел напомнить Партии регионов опыт 2004 года, когда они организовывали знаменитые карусели. Тогда люди с помощью открепительных талонов ездили целыми автобусами по стране и голосовали за их кандидата по несколько десятков раз», – сказал С.СОБОЛЕВ.