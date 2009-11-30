22 тысячи шахтеров поддержали Тимошенко

Всеукраинская общественная организация “Шахтеры Украины” приняла решение о поддержке кандидата на пост Президента Украины Юлии ТИМОШЕНКО. Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины.

По словам председателя организации Виктора ДЕРЖАКА, на расширенном совещании 28 ноября “единодушно принято решение о поддержке кандидата в президенты Ю.ТИМОШЕНКО”.

Он добавил, что организация “Шахтеры Украины” создана в 2005 г. и на сегодняшний день насчитывает более 22 тысяч членов.

В.ДЕРЖАК также сообщил, что главе правительства присвоено звание почетного члена этой организации, поскольку правительство под руководством Ю.ТИМОШЕНКО сделало для угольной отрасли за последние два года больше, чем все предыдущие правительства за 18 лет. «Это правительство принимает последовательные и необходимые решения, направленные на преодоление трудностей в отрасли, на сохранение кадрового потенциала и на расширение производственной базы», - сказал председатель ВО “Шахтеры Украины”.

В комментарии УНИАН В.ДЕРЖАК отметил, что Кабинетом министров Украины и непосредственно Ю.ТИМОШЕНКО были выполнены все обещания и полностью профинансированы те программы, которые направлялись на поддержку угольной отрасли. “Впервые за последние годы удалось увидеть перспективы развития нашей отрасли”, - сказал он. При этом, по словам председателя ВО, все это было сделано в сложных условиях экономического кризиса.

“Мы получаем действенную поддержку правительства, которая является систематической”, - добавил В.ДЕРЖАК.

Он также отметил, что организация готова в будущем предоставлять свои предложения правительству и Ю.ТИМОШЕНКО по улучшению ситуации в угольной отрасли.