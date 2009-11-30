Соратники пожелали Симоненко остаться без печени?

Форум общественных организаций Украины, который состоялся сегодня в Киеве в Украинском доме, поддержал единого кандидата на должность Президента от Блока левых и левоцентристских сил Петра СИМОНЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, под обращением к народу Украины проголосовать за П.СИМОНЕНКО свои подписи поставили 26 руководителей общественных организаций и еще 20 выразили устную поддержку.

В частности, в обращении к народу Украины подписанты отмечают, что «только П.СИМОНЕНКО, выдвинутый Блоком левых и левоцентристских сил, который представляет все слои трудящихся, будет противостоять олигархам любого цвета и доведет до победы борьбу против созданного ими режима». «На посту президента он никогда не будет предавать наши надежды, потому что народное благо для него – не предвыборное обещание, а дело жизни», - отмечается в обращении.

Выступая на форуме, лидер СДПУ(о) Юрий ЗАВГОРОДНИЙ выразил убеждение, что Виктор ЯНУКОВИЧ, Юлия ТИМОШЕНКО и Виктор ЮЩЕНКО смогут победить лишь с помощью фальсификаций. Говоря о П.СИМОНЕНКО, Ю.ЗАВГОРОДНИЙ сказал: «Это наш Атлант». При этом он напомнил, что, выдвигая его кандидатом на должность Президента, представители левых и левоцентристских партий «поставили перед ним задачу стать Прометеем и вывести Украину из темноты».

(Справка. Промете́й — в древнегреческой мифологии титан, защитник людей от произвола богов. Согласно древнейшей версии мифа, Прометей похитил с Олимпа огонь и передал его людям. За это Зевс приказал Гефесту пригвоздить Прометея к Кавказскому хребту.

Титан был прикован к скале и обречён на непрекращающиеся мучения: прилетавший каждый день орёл расклёвывал у Прометея печень, которая снова отрастала. Эти муки, по различным античным источникам, длились от нескольких столетий до 30 тысяч лет (по Эсхилу), пока Геракл не убил стрелой орла и не освободил Прометея. Выстрел был сделан в благодарность за то, что Прометей указал Гераклу дорогу к Гесперидам.Википедия)

В свою очередь, лидер Союза левых сил Василий ВОЛГА выразил уверенность, что с учетом того, сколько людей являются членами общественных организаций и тех, кто поддерживает левую идею, то в этом случае «Петр Николаевич выигрывает выборы уже в первом туре».

Вместе с тем, выступая перед собравшимися, сам кандидат в Президенты поблагодарил их за поддержку, отметив, что «таким образом, мы направили свои ручейки в мощную реку человеческого достоинства, чтобы эта мощная река снесла тех, кто мешает нам жить в нашем государстве.» «Чтобы каждый человек жил как человек и пользовалась поддержкой государства», - добавил П.СИМОНЕНКО.