ПР ничего не хочет менять в законе о выборах Президента

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ считает, что действующий закон о выборах Президента с учетом всех замечаний Конституционного суда вполне приемлем для того, чтобы проводить избирательную кампанию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЛАВРИНОВИЧ заявил сегодня во время брифинга.

По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, законопроект о внесении изменений в закон о выборах Президента, на рассмотрении которого настаивают фракции БЮТ и НУ-НС, в случае его принятия приведет к хаосу в избирательной кампании и может поставить под сомнение возможность определения результатов выборов. «Понятно, что такие направления поддерживать невозможно», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

Первый вице-спикер отметил, что все изменения к избирательному законодательству должны быть согласованы между фракциями, а в данном случае этого нет.

А.ЛАВРИНОВИЧ подчеркнул, что, если здравый смысл депутатов победит, то они отнесутся ответственно к внесению любых изменений. В противном случае, добавил он, если будут проталкиваться изменения, какие выгодны только одной политической силе, это может привести к недовольству в сессионном зале.

Кроме того, отметил А.ЛАВРИНОВИЧ, ссылка на то, что изменения к закону необходимо внести в связи с решением КС, не имеет под собой никаких оснований. Он объяснил, что те пять положений закона, которые Конституционный суд признал неконституционными, уже не действуют и никоим образом не влияют на ход избирательной кампании. «Действующего закона с имплементацией решений Конституционного суда вполне достаточно, чтобы провести выборы в Украине четко и точно», - сказал первый вице-спикер.