Гриценко сказал, кто при нем будет пожизненно петь в тюремном хоре

Кандидат на пост Президента Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО в случае избрания главой государства обещает добиться неуклонного соблюдения чиновниками законов.

Об этом А.ГРИЦЕНКО заявил в интервью еженедельнику «ВВС», сообщили УНИАН в пресс-службе кандидата.

«Президент должен иметь реальные полномочия для эффективного управления государством, он не должен выполнять декоративные функции. Для этого нужно изменить Конституцию, это лишь вопрос времени», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он считает, что даже в рамках нынешних полномочий Президент может многое сделать, поскольку имеет рычаги влияния на состав Конституционного Суда, Национального банка, Генеральной прокуратуры, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки, Министерства обороны, Министерства иностранных дел, на глав областных государственных администраций и пр.

«Чиновники – люди чувствительные, и сигналы понимают верно. Поэтому, когда придет ГРИЦЕНКО, инфицированные коррупцией не будут ожидать инаугурации. Они найдут причины, чтобы тихонько уйти», - заявил кандидат в президенты. Он выразил убеждение, что «те, кто придет им на замену, примут новые правила игры».

При этом он привел пример, что, когда возглавил Министерство обороны, не проводил кадровых чисток: из 1300 чиновников ушли лишь десять человек.

«В министерстве знали, что очередное звание не будет присвоено с помощью взятки. Знали, что ГРИЦЕНКО не крадет и другим не даст: если украл – сразу на вылет, и материалы в прокуратуру», - констатировал кандидат в президенты.

«Командиры частей, куда я приезжал с инспекцией, знали, что на плац, где листья окрашены в зеленый цвет, а снег – мелом, меня вести напрасно: я эти хитрости знаю, сам был курсантом, лейтенантом, майором. Поэтому сразу ехал на полигон проверять показатели боеспособности. И если на стрельбище лейтенант, например, выполнял дело на «двойку», а я брал пистолет и стрелял на «пятерку», было стыдно и лейтенанту, и его командирам», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

То же, по его словам, касалось и физической подготовки. Офицеры, которые не справились с нормативами, получали время на исправление.

«Но если не способен – тебе не место в армии, - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО. – И такая система координат действовала для всех без исключения».

Именно «установление правильной системы координат», то есть неуклонное соблюдение законов и правил, А.ГРИЦЕНКО считает необходимым для наведения порядка в стране.

Он напомнил, что является инициатором усиления уголовной ответственности для чиновников и, особенно, для работников правоохранительной системы. Он считает, что судьи, прокуроры и следователи, которые берут взятки, должны наказываться пожизненным заключением.

«Судьи у нас назначаются пожизненно – пусть и сидят за решеткой пожизненно, если нарушили закон», - заметил он.

А.ГРИЦЕНКО отметил, что «не является кровопийцей, однако стране нужно показать, что такие уроды, как зварычи и лозинские, будут пожизненно петь в тюремном хоре или шить марлевые повязки», - отметил он.