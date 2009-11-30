Литвин слышит демонстративный стон

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не исключает возможности заслушивания информации в парламенте министра соцполитики и труда о выполнении закона о повышении социальных стандартов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал на пресс-конференции.

Он отметил, что необходимо «прекратить политические спекуляции», а также прекратить «демонстративные стенания». По его словам, сегодня вопросы повышения социальных стандартов «перевели в политическую плоскость, более того, в пропагандистскую плоскость». Он отметил, что до конца года на эти цели необходимо 800 млн. грн., а дальше требуется в бюджете на следующий год закладывать суммы, необходимые для выполнения решения.

В.ЛИТВИН отметил, что речь идет о «политических спекуляциях», когда ведут речь о том, что якобы данным законом повышаются выплаты высшим государственным должностным лицам. Он отметил, что принятым парламентом законом о повышении социальных стандартов проблема выплат высокопоставленным должностным лицам вообще «не регулируется».