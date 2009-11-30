Открытие супермаркета бытовой техники и электроники COMFY в Киеве
4 декабря в 12.00 в ТЦ «Альта Центр» (Киев, Московский проспект, 11-А) состоится пресс-конференция, посвященная открытию первого супермаркета бытовой техники и электроники COMFY в Киеве.
Участники пресс-конференции: председатель Совета Директоров COMFY Станислав РОНИС, стратегический консультант COMFY, председатель Совета директоров М-Видео Питер ГЕРФИ.
В программе пресс-конференции - экскурсия по магазину и конкурс-розыгрыш подарка от COMFY – цифрового диктофона.
Всем журналистам будет вручен сертификат от COMFY на 250 грн.
Аккредитация: тел. (044) 256-20-32 / 33, press@marketingburo.com.ua.
Контактные лица: Лариса БАБЕНКО, Кристина ГУЦАЛОВА
*** COMFY – сеть супермаркетов бытовой техники и электроники, имеет более 60 магазинов в 30 городах Украины. В 2009 году в Украине был открыт 21 магазин COMFY.