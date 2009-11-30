Открытие супермаркета бытовой техники и электроники COMFY в Киеве

4 декабря в 12.00 в ТЦ «Альта Центр» (Киев, Московский проспект, 11-А) состоится пресс-конференция, посвященная открытию первого супермаркета бытовой техники и электроники COMFY в Киеве.

Участники пресс-конференции: председатель Совета Директоров COMFY Станислав РОНИС, стратегический консультант COMFY, председатель Совета директоров М-Видео Питер ГЕРФИ.

В программе пресс-конференции - экскурсия по магазину и конкурс-розыгрыш подарка от COMFY – цифрового диктофона.

Всем журналистам будет вручен сертификат от COMFY на 250 грн.

Аккредитация: тел. (044) 256-20-32 / 33, press@marketingburo.com.ua.

Контактные лица: Лариса БАБЕНКО, Кристина ГУЦАЛОВА

*** COMFY – сеть супермаркетов бытовой техники и электроники, имеет более 60 магазинов в 30 городах Украины. В 2009 году в Украине был открыт 21 магазин COMFY.

