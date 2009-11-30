В КПУ считают, что Конституционный суд сам вне закона

Первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО хочет взять «под свой контроль» работу парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЕФРЕМОВ сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента, комментируя наложение вето Президента на закон «Об организации и порядке деятельности ВР».

А.ЕФРЕМОВ предлагает первым вопросом завтра рассмотреть данный закон, на который наложено вето. «В противном случае нам сложно будет упорядочить свою работу, если настоящий основной документ не принять». Он добавил, что «Президент Украины хочет под свой контроль взять ВР». При этом А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что «допустить это, значит - отступиться в плане демократического развития нашего общества, и парламент не может этого допустить».

Представитель фракции КПУ Адам МАРТЫНЮК отмечает необходимость преодоления вето Президента на данный закон. Он также подверг критике решение Конституционного суда по поводу решения о неконституционности данного закона и Регламента парламента. Он считает, что Конституционный суд на сегодняшний день и сам остается «вне границ закона». А.МАРТЫНЮК отметил, что странным является требование Конституционного суда, чтобы Регламент парламента принимался законом, в то время как регламент работы Конституционного суда, в частности, не регламентируется никаким законом.