В КПУ считают, что Конституционный суд сам вне закона
12:06, 30 ноября 2009Политика
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Мартынюк возмущается решением
|Александр ЕФРЕМОВ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЕФРЕМОВ сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента, комментируя наложение вето Президента на закон «Об организации и порядке деятельности ВР».
А.ЕФРЕМОВ предлагает первым вопросом завтра рассмотреть данный закон, на который наложено вето. «В противном случае нам сложно будет упорядочить свою работу, если настоящий основной документ не принять». Он добавил, что «Президент Украины хочет под свой контроль взять ВР». При этом А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что «допустить это, значит - отступиться в плане демократического развития нашего общества, и парламент не может этого допустить».
|Адам МАРТЫНЮК
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