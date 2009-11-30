Ющенко напомнил Луценко и Медведько о Лозинском

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от правоохранительных органов немедленно предоставить отчет о расследовании резонансных уголовных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

По ее словам, глава государства выражает принципиальное невосприятие подхода руководства правоохранительных органов, в первую очередь, Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры, когда «за абстрактными отчетами о борьбе с преступностью скрывается отсутствие прогресса по делам, которые всколыхнули общество».

«Отсутствие прогресса в поиске Виктора ЛОЗИНСКОГО наводит на мысль о незаинтересованности определенных политических сил и их симпатиков в руководстве МВД в аресте и показаниях этого человека», - сказала И.ВАННИКОВА.

Также, по ее словам, отдельное внимание привлекает ряд дорожно-транспортных происшествий, фигурантами которых выступают депутаты и чиновники разного уровня. По словам пресс-секретаря, Президент возмущен тем, что несмотря на то, что чаще всего в этих ДТП погибают или получают травмы люди, высокопоставленные должностные лица, как правило, выходят сухими из воды. По словам И.ВАННИКОВОЙ, В.ЮЩЕНКО в который раз подчеркивает, что принципиально эту проблему можно было бы решить путем ограничения депутатской неприкосновенности, однако народные депутаты отложили такое решение на неопределенный срок.

Как сообщал УНИАН, 16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области в результате столкновения с народным депутатом от БЮТ В.ЛОЗИНСКИМ, районным прокурором Евгением ГОРБЕНКО и начальником райотдела милиции Михаилом КОВАЛЬСКИМ погиб местный житель 1954 года рождения Валерий Олийнык.

По этому факту Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ч.2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, имеющим характер особого мучения, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или совершенное по заказу, или повлекшее смерть потерпевшего).

3 июля Верховная Рада Украины лишила В.ЛОЗИНСКОГО депутатских полномочий.

7 июля Печерским районным судом Киева предоставлено разрешение на задержание В.ЛОЗИНСКОГО и доставку его в суд.

30 июля В.ЛОЗИНСКИЙ был объявлен в международный розыск.