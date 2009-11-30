Рябоконь на посту Президента обещает не брать на себя больше, чем нужно

Кандидат на пост Президента Украины Олег РЯБОКОНЬ в случае избрания главой государства обещает не брать на себя дополнительные полномочия.

Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

По словам О.РЯБОКОНЯ, анализ программ кандидатов в Президенты показывает, что обещания большинства из них далеко выходят за рамки полномочий Президента. «Следовательно, либо эти обещания попросту не будут выполнены, либо для их реализации понадобятся дополнительные полномочия», отметил О.РЯБОКОНЬ.

«Полномочия Президента определены Конституцией. Желание перекроить Конституцию под себя поставит страну перед очередным кризисом власти и разжиганием конфликта в стране. Мало того, что нет никаких гарантий победы Президента в этой борьбе, так еще и нет никаких гарантий того, что получив полномочия, Президент распорядится ими во благо. В любом случае, вся эта суета вокруг полномочий пойдет на пользу системе – ведь любой, кто попытается управлять ею, будет играть по ее правилам. Система постоянно будет вовлекать граждан в конфликты власти, чтобы отвлечь их внимание от истинных причин социального и экономического упадка», - считает О.РЯБОКОНЬ.

При этом он отмечает, что видит свою задачу в другом, а именно в том, чтобы помочь гражданам взять власть в свои руки – «без долгих обсуждений и проволочек». «Мы поставим власть под гражданский контроль в первый же год моего избрания. Мы создадим условия, при которых органы гражданской власти прорастут «снизу» и заменят собой существующую систему. Моя задача – создать условия для самоорганизации граждан и развития гражданского общества», - подчеркнул кандидат в президенты.

По его словам, эти задачи решаются на трех направлениях

«Первое. Выбирая Президента – представителя гражданского общества, граждане сразу же получают контроль над властью на местах. При органах власти будут созданы общественные советы, наделенные правом голоса и контролирующими функциями в вопросах формирования и исполнения бюджетов», - отметил О.РЯБОКОНЬ.

При этом Секретариат Президента станет примером открытости и прозрачности органов власти. Бюджет государственных органов, подотчетных Президенту, будет общедоступен. Для занятия государственной должности будут проводиться открытые конкурсы, обещает кандидат в президенты.

«Третье. Обуздать власть могут только граждане, поэтому система власти будет оказывать отчаянное сопротивление действиям граждан. Президент должен защитить ростки гражданского общества от давления системы. Президент имеет влияние на силовые структуры и может выполнить эту задачу. Кроме того, у него есть право законодательной инициативы и право вето. Он может предлагать изменения в законодательство, обеспечивая мирный и законный характер перемен», - сказал О.РЯБОКОНЬ.

Кандидат на пост Президента Украины отметил, что для решения этих задач ему не нужны дополнительные полномочия и изменения Конституции.