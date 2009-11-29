Яценюк рассказал, за что будет исключать из партии
02:20, 29 ноября 2009Политика
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Поручено сформировать избирательный штаб
Внеочередной съезд «Фронта перемен», состоявшийся в субботу, принял решение об участии партии в будущих выборах в местные советы.
Как передает корреспондент УНИАН, также съезд поручил совету партии сформировать избирательный штаб и программу партии на выборы.
Как отметил на пресс-конференции лидер партии «Фронт перемен» Арсений ЯЦЕНЮК, в партии «будет жесткая политическая дисциплина». По его словам, тот, кто в регионах «захочет сделать коалиции за деньги, тот будет исключен из партии».
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