Ющенко: вместе мы победим и восстановим историческую истину

Сегодня Украина, мировое украинство и все люди доброй воли чествуют память миллионов жертв Голодомора 1932-1933 годов - самой трагической страницы в истории Украины и одной из наибольших гуманитарных катастроф за все существование человечества.

Об этом идет речь в обращении Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в День памяти жертв Голодомора.

“Мы считаем делом национальной чести и святым долгом перед собственным народом и перед Богом донести всему миру правду о Голодоморе как сознательно организованном коммунистическим сталинским режимом геноциде, целью которого было обескровить Украину и подорвать ее стремление к свободе и независимости”, – сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО отметил, что “в результате колоссальной исследовательской и разъяснительной работы нам удалось вернуть факт Голодомора не только в украинскую, но и в мировую историю. Все больше стран и международных организаций признают его актом геноцида и осуждают как преступление тоталитаризма”.

“В этом есть большая заслуга мирового украинства”, – подчеркнул глава Украинского государства и выразил благодарность “за настойчивую деятельность, преданность великому национальному делу, за акцию «Неугасимая свеча», которая раскрыла правду о Голодоморе многим народам мира”.

“Труд, который мы начали, будет обязательно продолжен, как этого требует наша личная и национальная совесть. Правда - единственный путь к моральному исцелению и достойному будущему”, - заявил В.ЮЩЕНКО.

Он уверен, что “вместе мы победим, и восстановим историческую истину и справедливость”.

“Пусть и в этом году в каждом украинском доме во всем мире зажжется свеча памяти, которая объединяет всех нас в большую единую семью”, - говорится в обращении.