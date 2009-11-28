Сегодня в Киеве пройдут три съезда партий

Сегодня, 28 ноября, состоятся съезды политических партий «Наша Украина», “Фронт перемен” и Трудовой партии Украины.

Съезд “Нашей Украины” начнется в Центре культуры и искусств НТУУ “КПИ” (проспект Победы, 37) в 11.00.

В работе съезда ожидается участие лидера «Нашей Украины», Президента Виктора ЮЩЕНКО.

Съезд “Фронта перемен” пройдет в Международном выставочном центре (Броварской проспект, 15). В работе съезда, который начнется в 12.00, примут участие более 1 тысячи представителей областных и районных организаций «Фронта перемен» из всех регионов страны.

Планируется, что съезд рассмотрит вопросы: об избрании лидера политической партии «Фронт перемен»; о позиции партии на выборах Президента Украины; об участии «Фронта перемен» в очередных выборах в местные советы и другие.

Х съезд Трудовой партии Украины состоится в Доме кино (ул. Саксаганского, 6). Начало его работы - 11.00.