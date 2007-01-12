Ющенко не подпишет закон о Кабмине и обратится в Конституционный Суд

Президент не подпишет принятый сегодня Верховной Радой закон о Кабинете министров, и в понедельник обратится по этому поводу в Конституционный Суд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель главы Секретариата Президента Арсений ЯЦЕНЮК сегодня на брифинге.

В то же время Секретариат Президента Украины считает преодоление вето главы государства на закон “О Кабинете Министров Украины” дестабилизацией государственного строя.

ЯЦЕНЮК подчеркнул, что этот закон нарушает 11 норм Конституции Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 января, Верховная Рада преодолела вето на закон о Кабмине. “За” проголосовали 366 из 370 народных депутатов, зарегистрированных в зале. В частности, из фракции Партии регионов проголосовало 186 депутатов, из БЮТ – 121, СПУ – 31, КПУ – 21.

Парламент не поддержал ни одного из 42-х предложений Президента к этому закону.