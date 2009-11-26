Криль предлагает ВР повестку дня из трех вопросов

Председатель партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ считает, что Верховная Рада должна сформировать приоритетную повестку дня страны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«Стране нужно прекратить жить по предвыборным сценариям, разработанным технологами. Политикам следует прекратить нагнетать панику вокруг проблем, которые приносят им политические дивиденды. Очень удобно создать соломенные чучела, а затем победно с ними воевать», – заявил И.КРИЛЬ, комментируя проведение сегодня внеочередного заседания Верховной Рады.

По мнению народного депутата, то, что сейчас происходит в общественной и политической жизни Украины, противоречит логике нормальной жизни. «Вместо того, чтобы думать, как отдавать внешние долги, нас вынуждают радоваться каждому одолженному миллиарду. В бюджетный период все говорят о том, как тратить деньги, а не о том, как наполнить бюджет. Кабинет Министров раздает государственные гарантии на миллиарды и не знает, как их возвращать. В газовой сфере речь идет не о диверсификации или модернизации ГТС, а о победе над проблемами, которые правительство само себе создало», – отметил он.

Председатель “Единого Центра” подчеркнул, что обществу навязывают виртуальные успехи, а реальные проблемы остаются нерешенными. Поэтому, по его мнению, нужно ломать сценарии, придуманные в офисах политтехнологов, и начать этот процесс должна Верховная Рада. Именно от парламента как главного законодательного органа зависит формирование повестки дня страны.

И.КРИЛЬ убежден, что необходимо отложить все второстепенные вопросы и оставить лишь три основных. «Вопрос первый - необходимо немедленно рассмотреть и одобрить окончательную редакцию закона о выборах Президента и снять все спекуляции в отношении легитимности выборов. Вопрос второй, он главный для страны, – бюджет в 2010 г. Принятие этого документа до нового года гарантирует пенсионерам своевременно полученные пенсии, бюджетникам – зарплаты, местной власти – средства на выполнение своих функций, а для всей страны – развитие отраслей и инфраструктуры. Вопрос третье – безотлагательное введение открытых списков на местных выборах. Основные кандидаты в президенты задекларировали выполнение внесения таких изменений. Поэтому они должны сплотить парламент для их воплощения. Лишь такой шаг гарантирует качественное обновление местной власти», – заявил И.КРИЛЬ.