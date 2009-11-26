Ульянченко напомнила, кто преодолел бартер в сельском хозяйстве

Одним из важнейших достижений Президента Украины глава его Секретариата Вера Ульянченко считает рост государственного бюджета с 80 миллиардов в 2005-ом до 300 миллиардов на сегодня. Об этом соратник Ющенко заявила в интервью «Волынской газете».

Как сообщает официальный сайт кандадата в президенты Виктора Ющенко, Ульянченко привела факты, которые свидетельствуют об эффективности Ющенко на президентской должности.

Так, глава Секретариата считает, что усилиями Виктора Ющенко поддержку получило украинское село: «Конечно, работы на этой ниве еще слишком много, однако первым, что он сделал в свое время, придя во власть, – ликвидировал бартер в сельском хозяйстве. Путем реформы агробизнеса способствовал созданию мощных сельхозпкомплексов. Также весомой поддержкой стали лизинги, кредитование на приобретение техники, дотации на пахотную землю».

«Стоит вспомнить и такую серьезную проблему, как вымирание украинцев. Казалось бы: никто и ничто не сможет изменить страшной тенденции, которая кроме демографической неотвратимо привела бы к экономической катастрофе. Однако Виктор Ющенко среди первых своих решений принял то, что касалось увеличения помощи матерям при рождении ребенка. Теперь такую же финансовую поддержку получают и родители, которые решились на усыновление. На попечении государства, которое финансирует приемные семьи, оказались десятки тысяч сирот и детей, лишенных родительской заботы. А воплощением лозунга Президента «Богатые помогут бедным» стало то, что 40 мощнейших бизнесменов Украины выступили меценатами для 568-ми многодетных семей. Дома, квартиры, ремонт жилищ, транспорт, бытовая техника – чтобы подарить это семьям, где воспитывается десять и больше несовершеннолетних детей, бизнесмены выделили 137 миллионов гривен!», - приводит цифры Ульянченко.

«Надлежащее уважение получили матери-героини, которым после подписания Виктором Ющенко соответствующего указа отныне вручают не только нагрудный знак, но и одноразовое вознаграждение в десятикратном размере прожиточного минимума», - прибавила глава Секретариата.