Луценко поверил, что скорость авто Омельченко была около 70 км/час

Министерство внутренних дел Украины возбудило уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля народного депутата Украины Александра ОМЕЛЬЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО сегодня журналистам.

«Сейчас нужно установить, что было причиной смерти гражданина. Если причиной был автомобиль господина ОМЕЛЬЧЕНКО – это один путь развития (дела), если другой автомобиль на встречной полосе – это другой путь. Следствие установит причинную связь смерти и другие нюансы, необходимые для предъявления обвинений», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Министр сообщил, что в настоящее время следствие пытается установить личность погибшего. «Ни о каких преждевременных обвинениях я сейчас не могу говорить», - подчеркнул он.

Ю.ЛУЦЕНКО добавил, что А.ОМЕЛЬЧЕНКО дал все необходимые показания следствию. «Единственное, что я могу сказать – автомобиль двигался со скоростью около 70 км, и за рулем находился трезвый депутат», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По мнению министра, перспектива развития этого уголовного дела станет известна к марту 2010 года. «Практика показывает, что экспертизы длятся не менее двух месяцев, и в это предварительное время стороны имеют право заказать дополнительные экспертизы, и иногда это растягивается на годы. В данном случае я думаю, что вряд ли кто-то будет заинтересован в затягивании дела, и в первую очередь, сам господин ОМЕЛЬЧЕНКО заинтересован в том, чтобы это дело было объективно и быстро расследовано», - считает министр.

Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что в настоящее время, пока А.ОМЕЛЬЧЕНКО не предъявлены обвинения, уголовное дело по факту ДТП является компетенцией Министерства внутренних дел. «Но если экспертиза покажет причастность и непосредственную вину народного депутата, то, безусловно, это дело будет передано в Генеральную прокуратуру», - пояснил министр внутренних дел.

Как сообщал УНИАН, по информации пресс-службы Управления ГАИ Києва, народный депутат А.ОМЕЛЬЧЕНКО 25 ноября около 21.20 на Столичном шоссе вблизи от остановки общественного транспорта «Вита-2» насмерть сбил пешехода.

А.ОМЕЛЬЧЕНКО, двигаясь на собственном автомобиле «Мицубиси-Паджеро» со стороны Конча-Заспы в направлении Киева, совершил наезд на 48-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля. От полученных телесных повреждений пешеход скончался на месте происшествия.

В письменном объяснении А.ОМЕЛЬЧЕНКО, которое было предоставлено сотрудникам ГАИ, отмечено, что его автомобиль двигался в направлении города во второй полосе движения со скоростью около 70 км/час (на данном участке соответствующим знаком установлено ограничение максимальной скорости до 80 км/час). Он также объяснил, что в селе Чапаевка перед его автомобилем из-за потока встречного транспорта неожиданно появился человек. По словам депутата, пешеход переходил дорогу в неустановленном для перехода месте, примерно в 40 м от пешеходного перехода. Такие же показания предоставил один из свидетелей. В пояснении А.ОМЕЛЬЧЕНКО также указывает, что применил экстренное торможение, чтобы избежать наезда.

Народный депутат находился на месте ДТП до завершения оформления материалов происшествия, а также прошел медицинскую экспертизу (вывод №001101), которая засвидетельствовала, что он был трезв, говорится в сообщении ГАИ.