У Тимошенко посоветовали Ющенко изучать географию

При осуществлении прямых поставок электроэнергии из Украины в Литву существует проблема ее транзита через Беларусь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ, комментируя заявление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

«У нас нет общей границы с Литовской Республикой и мы можем обеспечивать экспорт электроэнергии исключительно через территорию Беларуси. К сожалению, я проводил несколько переговоров с белорусскими коллегами, и им сложно согласиться на прямой транзит украинской электроэнергии в Литву, потому что у них есть наработки и энергетические контракты с РАО "ЕЭС", и без их, скажем так, согласия, без консультаций с ними, они не могут пропускать транзитом электроэнергию Украины в другие республики. В этом проблема», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он предположил, что проблемы с решением вопроса о транзите электроэнергии могут быть связаны с тем, что Украина является конкурентом для других стран, экспортирующих электроэнергию, в том числе и для России.

«Желательно Президенту Украины изучать географию и посмотреть на границы Украины – с какими странами граница. И задать в начале вопрос правительству, получить информацию, а потом давать уже какие-то критические комментарии», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он также подчеркнул, что Украина всегда готова проводить переговоры с Литвой о поставках электроэнергии.

«Мы в любое время, в любом месте готовы эти переговоры вести, единственное, чтобы литовские коллеги помогли нам вместе решить вопрос транзита электроэнергии в их страну», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня на совместной пресс-конференции с Президентом Литовской Республики Дали ГРИБАУСКАЙТЕ по результатам переговоров в Киеве Президент Украины В.ЮЩЕНКО заявил, что Литва готова к поставкам украинской электроэнергии без посредников.

Он подчеркнул, что это будет прозрачное сотрудничество двух государственных структур.

«И потому я хотел бы отдельно отметить: те посредники, которые уже зарегистрировались в Литве для того, чтобы быть посредниками поставок, могут эти планы закрывать», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он также сообщил, что президенты обеих стран поставили себе целью организовать прямые поставки, без посредников, подчеркнув, что все остальное будет рассматриваться как коррупционные сферы. По его словам, среди потенциальных посредников есть структуры, приближенные к высокопоставленным должностным лицам из правительства. В свою очередь Д.ГРИБАУСКАЙТЕ отметила, что предыдущие договоренности предусматривали транспортировку электроэнергии через Беларусь, но не выяснены пропускные возможности между Украиной и Беларусью. По ее словам, не исключено, что придется вкладывать инвестиции, чтобы избежать необходимости использовать территорию России. Также, сказала Президент Литвы, сегодня фирмы-посредники «появляются, как грибы», что не может не беспокоить.

При этом В.ЮЩЕНКО отметил, что во время переговоров с Президентом Беларуси Александром ЛУКАШЕНКО обсуждался вопрос пропускной способности Беларуси. «Белорусская сторона сделает все необходимое, чтобы иметь соответствующие мощности в объеме около 850 млн. киловатт в год», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что сегодня обратится к правительству с требованием пересмотреть соответствующие соглашения об отказе от посредников.

В.ЮЩЕНКО убежден, что до 1 января 2010 года будет начат экспорт украинской электроэнергии в Литву.