У Кличко боятся, что Киевсовет обнесут колючей проволокой
"Зная бурную фантазию Черновецкого..."
Фракция Блока Виталия Кличко требует от городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО немедленно отменить распоряжение об ограничении на посещение желающими пленарных заседаний Киевсовета.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе депутатской фракции Блока Виталия Кличко.
«Столичная власть фактически перевела деятельность Киевсовета в закрытый режим», - заявил депутат фракции Блока Кличко Валерий КАРПУНЦОВ, комментируя распоряжение мэра от 23 ноября «Об организационных мер по пребыванию в зале пленарных заседаний Киевского городского совета».
Он отметил, что в соответствии с этим распоряжением, без приглашения разрешается находиться на заседаниях Президиума и пленарных заседаниях Киевсовета лишь Президенту Украины, премьер-министру, Председателю Верховной Рады и народным депутатам.
«Всем другим лицам, которые не входят в этот перечень и не являются депутатами городского совета, вход воспрещен. Заместители председателя КГГА, советники городского председателя, работники секретариата и другие лица, присутствие которых необходимо во время рассмотрения вопросов повестки дня, могут находиться в зале по списку, утвержденному секретарем Киевсовета, или по предъявлению разового приглашения, подписанного им же или мэром. Даже депутатам Киевсовета, чтобы войти в сессионный зал, отводится согласно этому распоряжению всего 5 минут – с 9.55 до 10.00», – сообщил В.КАРПУНЦОВ.
Фракция Блока Виталия Кличко требует от городского председателя и секретаря Киевсовета немедленно прекратить практику укрывательства от киевлян и отменить свои унизительные распоряжения. «Если же промэрское большинство не готово слышать киевлян, существует лишь один выход – самороспуск Киевского городского совета и объявление досрочных выборов», - заявил депутат.
«Ведь с приходом к власти «молодой команды», Киевсовет и его органы стали еще более закрытыми для киевлян. Попасть на личный прием к мэру или его заместителям, реально пообщаться, попытаться решить свою проблему невозможно. Парадокс ситуации заключается в том, что промэрское большинство забыло, кто и для чего его избирал», - добавил В.КАРПУНЦОВ.
По его словам, “зная бурную фантазию Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, вполне можно предположить, что следующим шагом чиновников КГГА станет обнесение здания Киевсовета колючей проволокой и выставление усиленных пунктов охраны, чтобы никто не мешал команде мэра заниматься «дерибаном».