Тимошенко пугает, что от гриппа может умереть 240 тысяч украинцев

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что оппозиция будет нести ответственность в случае отказа поддержать выделение 1 млрд. грн. на борьбу с эпидемией гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в Верховной Раде.

"Не имеет значения, в оппозиции вы, или при власти. Вы обязаны, если хотя бы один человек отдал за вас голос в этой стране, защитить жизнь, а не заниматься пустой демагогией и расходованием государственных денег на просиживание штанов", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства добавила, что каждый депутат знает, как защитить своих родных детей. "Если ему будет плохо, то он поедет, как минимум, в Феофанию, а как максимум, – за границу на собственном самолете в те клиники, в которых все есть; и которые были при власти, но не обеспечили наши клиники, получая так называемые деньги от теневой приватизации", - объяснила она.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, именно в связи с такими собственными возможностями депутатам и Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО "безразлично, что будет с сельским ребенком". "Сельский ребенок даже не доедет до областной больницы, потому что не обеспечено за предыдущие 18 лет ни скорыми помощами, ни реанимобилями. Все ограбили и украли. А от приватизации страна денег не получила", - отметила глава правительства.

"Поэтому я хочу сказать, уважаемые друзья, что несете ответственность и вы, в зависимости от сегодняшнего голосования, за каждую жизнь ребенка, за каждую жизнь беременной женщины, за каждую жизнь молодого человека", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр предложила депутатам перед принятием решения ознакомиться с прогнозами Всемирной организации здравоохранения, в соответствии с которыми от эпидемии гриппа в Украине при оптимистичном сценарии могут умереть 34 тыс. чел., а при пессимистическом – 240 тысяч человек.