ГПУ напоминает: факт преднамеренного отравления Ющенко полностью доказан

Генеральная прокуратура Украины опровергает обвинения Временной следственной комиссии ВР в якобы масштабных фальсификациях расследования обстоятельств отравления в 2004 году кандидата на пост Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы Генпрокуратуры, 24 ноября Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования обстоятельств отравления В.ЮЩЕНКО и выяснения причин и выявления лиц, виновных в промедлении с расследованием уголовного дела и передачей материалов в суд, распространила пресс-релиз, в котором Генеральная прокуратура обвинена в том, что якобы ввела украинское и мировое сообщества в заблуждение по поводу факта отравления, а сотрудников Генеральной прокуратуры – в масштабных фальсификациях расследования.

В связи с этим пресс-служба Генеральной прокуратуры уполномочена заявить, что факты, изложенные Временной следственной комиссией ВР, не отвечают действительности, а обвинения, выдвинутые комиссией, голословны и не основаны на материалах уголовного дела.

Следует отметить, говорится в заявлении, что с целью сохранения тайны досудебного следствия Генеральная прокуратура Украины отказала комиссии ВР в ее многочисленных запросах в отношении доступа к материалам дела, а также раскрытия данных, относящихся к предмету расследования по делу, и собранных доказательств, и поэтому комиссия не владеет данными о ходе досудебного следствия по делу.

Генеральная прокуратура в очередной раз отмечает то, что факт преднамеренного отравления кандидата в президенты В.ЮЩЕНКО в 2004 году полностью доказан собранными по делу доказательствами, и никакие инсинуации вокруг этого вопроса лиц, которые не достаточно осведомлены об имеющихся доказательствах, не заслуживают внимания.

Генеральная прокуратура отмечает, что расследование по уголовному делу осуществляется на должном профессиональном уровне и проводится активно, системно и планомерно. В ходе следствия обстоятельно проверялись различные версии преступления, в том числе и те, которые публично объявлялись Временной следственной комиссией ВР Украины.

Состояние следствия находится на постоянном контроле руководства Генеральной прокуратуры Украины, говорится в заявлении.