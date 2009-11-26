Томенко: Ющенко де-факто отказался от статуса Президента

Последние действия Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО свидетельствуют, что он стал лидером антиправительственной оппозиции в Украине.

Такое мнение на встрече с преподавателями и студентами Хмельницкого национального университета выразил заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

«Если проанализировать последние выступления Виктора ЮЩЕНКО, уже как кандидата в Президенты, в частности, выступление и в Украинском доме с презентацией программы, то создается впечатление, что он возглавил антиправительственную оппозицию», - сказал Н.ТОМЕНКО.

По его словам, фактически в основу своей деятельности сегодня В.ЮЩЕНКО поставил не просто критику отдельных действий правительства, а создание условий невозможности нормальной работы правительства в целом, и его стратегическая цель – недопущение победы Юлии ТИМОШЕНКО на президентских выборах. Он также подчеркнул очевидность для всех того факта, что такая стратегия, которая фактически провозглашена в его программном выступлении, означает, что Президент готовит своих сторонников к тому, что будет поддерживать во втором туре В.ЯНУКОВИЧА.

По словам Н.ТОМЕНКО, такие действия Президента и определение главным содержанием своей кампании именно таких задач свидетельствуют, что В.ЮЩЕНКО де-факто отказался от статуса Президента, поскольку задачи Президента абсолютно иные и они четко предусмотрены Конституцией.

«На сегодняшний день Виктор ЮЩЕНКО все свои усилия прилагает к тому, чтобы не допустить победы на президентских выборах Юлии ТИМОШЕНКО, а следовательно, всячески помогает победе Виктора ЯНУКОВИЧА. Исходя из этого, очевидно можно сказать, что пятилетняя дискуссия о том, в чем заключается главное разочарование Майдана стала риторической», - сказал Н.ТОМЕНКО.