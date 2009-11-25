Тимошенко: два Виктора хотят рейтинги на беде зарабатывать

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что в парламенте не хватит голосов народных депутатов для поддержки инициативы Партии регионов отправить правительство в отставку.

Такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО высказала сегодня в эфире “5-го канала”, комментируя заявление лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА о возможной отставке правительства.

"Это уже два года они лихорадят парламент, лихорадка просто в парламенте, в обществе. Каждый день пугают какими-то отставками. Сегодня я любому освобожу место премьер-министра, кто может справиться с кризисом одновременно финансово-экономическим, пандемией в таких условиях политической блокады, которую два Виктора (ЮЩЕНКО и ЯНУКОВИЧ) создали сегодня для правительства и для государства. И я думаю, что никто из них сегодня на место премьер-министра не пойдет, потому что они хотят на беде рейтинги зарабатывать, а не ответственность нести", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства отметила, что абсолютно безразлично относится к таким громким заявлениям и такой грязной и никчемной политике.

"Я просто знаю, что сегодня, кроме меня, никто ответственность за страну не несет, не несет ответственность за выплату пенсий, за выплату заработных плат бюджетникам, за прекращение эпидемии. Я лично, персонально несу ответственность. И я никуда от этой ответственности не уклоняюсь. Поэтому хотят они ставить (на голосование в ВР) отставку правительства – пусть ставят и пусть попробуют на это набрать голоса", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.