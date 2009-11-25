Что будут делать после выборов Ющенко и Янукович?

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что выборы Президента установят в Украине новые политические правила.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в интервью “5-му каналу”, отвечая на вопрос, следует ли ожидать того, что в ночь выборов тот кандидат, который поймет, что проигрывает, поздравит победителя.

"Я думаю, что это было бы очень разумно. И я думаю, что ЯНУКОВИЧ, действительно, выйдет и поздравит. Потому что, в действительности, мне кажется, что шага назад Украины к старым правилам, к старой власти, к старым плохим клановым олигархическим традициям просто не будет. Поэтому мне кажется, что они также должны поздравить новую команду и радоваться тому, что президентские выборы для Украины завершились успешно", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр также считает, что Президент Виктор ЮЩЕНКО после выборов главы государства, независимо от их результатов, не сможет распустить Верховную Раду.

"Я думаю, что Президенту (после завершения президентских выборов, уже экс-Президенту) нужно будет думать о других вещах. Я думаю, вряд ли он будет думать о том, как ему распускать парламент. Он будет думать, как защищать в судах те позиции, которые он по отношению к Украине так неосторожно делал", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.