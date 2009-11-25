Катеринчук считает, что «гриппозный» миллиард начнет реформы в медицине

Государственный бюджет-2010 и бюджеты следующих лет должны признать приоритетность финансирования медицинской отрасли, поскольку от здоровья нации зависит будущее всего государства. В этом уверен лидер Европейской партии Украины, народный депутат Украины Николай Катеринчук.

«Финансирование системы здравоохранения должно быть системным и достаточным, а не осуществляться по остаточному принципу как сейчас», - цитирует слова своего лидера пресс-служба Европейской партии Украины.

На завтрашнем внеочередном заседании ВР Катеринчук будет голосовать за преодоление вето Президента: «Я буду голосовать за выделение дополнительных средств, которые предназначены для закупки медицинского оборудования и лекарств для больных. Понятно, что эта сумма не решит все проблемы медицинской отрасли, однако существенно будет способствовать предотвращению распространения заболеваний вроде свиного и сезонного гриппа».

«Не секрет, что сегодняшнее состояние лечебных заведений довольно критическое. Назвать их обеспеченными хотя бы по необходимому минимуму практически невозможно. А если говорить о серьезном медикаментозном лечении кого-либо из больных за счет учреждения, то это будет выглядеть по меньшей мере неискренне» - отметил Николай Катеринчук.

«Во время неоднократных встреч с работниками медицинских учреждений, я внимательно выслушивал их искреннюю критику в адрес власти о недостаточном внимании к системе здравоохранения и низкой заработной плате. И все же я склоняюсь к мнению, что в Украине назрела необходимость коренной реформы медицинской отрасли. И начинать ее нужно уже завтра с выделения дополнительного миллиарда гривен», - добавил народный депутат.