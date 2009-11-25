Рябоконь придумал, как победить коррупцию

Кандидат на пост Президента Украины Олег РЯБОКОНЬ назвал условия, при которых в стране можно победить коррупцию.

Об этом он заявил комментарии, переданном УНИАН.

«Ни для кого не секрет, что украинское общество больно коррупцией. Коррупция считается одной из главных проблем страны, она не дает развиваться экономике, препятствует иностранным инвестициям, парализует гражданскую активность. Меры по борьбе с коррупцией являются непременным атрибутом любой политической программы любого правительства и любого политика, но, по моему мнению, все они исходят из ложных предпосылок и не принесут результата», - отметил О.РЯБОКОНЬ.

По его словам, коррупция существует и широко используется, поскольку это источник дохода для власти. «Порочная система власти использует коррупцию как свой основной заработок, а граждане участвуют в коррупции, потому что созданы такие условия, когда дать взятку намного эффективнее, чем другие способы решения проблемы. Она проста и приносит результат. При этом наказания никакого – ведь так все делают», - сказал О.РЯБОКОНЬ.

Он считает, что причиной существования коррупции являются возможности, которыми обладает чиновник. Эти возможности устанавливаются «сверху», законами и должностными инструкциями самими участниками системы. Кроме того, чиновники сами трактуют свои обязанности и имеют возможности поступать по своему усмотрению, отмечает кандидат в президенты Украины.

По его словам, чиновники сами участвуют в коррупции, затем сами создают специальные комиссии, чтобы расследовать возможные нарушения – тем самым опережая запрос общества на наведение порядка, а затем комиссии публикуют свои выводы, что коррупции нет. «Занавес опустился, и граждане опять остались с чувством, что их в очередной раз обманули», - подчеркнул О.РЯБОКОНЬ.

По его мнению, таким образом, для того, чтобы коррупции не было, нужна система, более эффективная, чем коррупция, и она должна соответствовать трем условиям. «Первое – отношения гражданина и чиновника должны быть так же просты и понятны, как в коррупционной модели. Второе - отношения должны приносить результат, требуемый заказчику, - гражданину. Третье – у чиновника не должно быть никаких возможностей поступать по своему усмотрению. Кроме того, чиновник и гражданин должны знать, что за коррупцию следует наказание – публичное и по закону», - подчеркнул О.РЯБОКОНЬ.

Он убежден, что только соблюдение всех этих условий уничтожит коррупцию.

По словам О.РЯБОКОНЯ, украинская практика последних 20 лет показала, что «сверху» решить проблему коррупции невозможно. Невозможно предусмотреть все детали всех возможных должностных инструкций. Кроме того, все «правильные» решения сверху со временем «уточняются» и «корректируются» чиновниками внизу в свою пользу.

«Единственный способ решить проблему – самоорганизация граждан, в результате которой к власти придет новая элита. Органам власти будут делегированы только те права, без которых не может жить гражданское общество. Органы власти гражданского общества с самого начала будут иметь только те полномочия, для которых они будут созданы, просто потому что иначе они не смогут появиться. Эти органы будут распоряжаться только теми ресурсами, которые им передадут граждане. В ходе естественной конкуренции коррупционная модель отомрет, как менее эффективная и не способная выжить без тени», - убежден О.РЯБОКОНЬ.