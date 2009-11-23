Тимошенко на переговорах с Путиным недовыполнила указания Ющенко?

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в ходе переговоров с главой правительства России Владимиром ПУТИНЫМ 19 ноября в Ялте выполнила лишь часть директив, данных ей Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Об этом в комментарии УНИАН заявил представитель Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

«Безусловно, директивы на эти переговоры Президентом были даны, однако, из того, что нам известно, подчеркиваю, пока лишь из средств массовой информации, - выполнена лишь небольшая часть этих директив», - заявил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он не стал уточнять, какие именно указания получила Ю.ТИМОШЕНКО от Президента, подчеркнув, что выполнена лишь часть директив, связанная, в частности, с применением штрафных санкций за недобор газа.

«Причем, хочу подчеркнуть, что достигнута устная договоренность, а де-юре вопрос так и не урегулирован», - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, в ходе переговоров 19 ноября в Ялте премьер-министры Украины и России договорились о невзимании штрафов с НАК «Нафтогаз Украины» за недобор газа в 2009 году, о повышении тарифов на транзит газа через территорию Украины на 60% и о сокращении объемов закупки газа «Нафтогазом» в 2010 году до необходимого Украине количества с тем, чтобы не было необходимости штрафовать НАК за недобор газа.

Сегодня, 23 ноября, глава НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА сообщил, что завтра, 24 ноября, в ходе переговоров в Москве руководство НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» планируют подписать документы, подтверждающие отказ российской стороны применять штрафные санкции за недобор Украиной газа в 2009 году.