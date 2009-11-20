Турчинов назвал депутатов «безответственными и непрофессиональными»

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ называет решение парламента по проекту государственного бюджета на 2010 год безответственным и деструктивным.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ТУРЧИНОВА, его удивило решение Верховной Рады вернуть проект бюджета в Кабмин на доработку.

А.ТУРЧИНОВ отметил, что, во-первых, это грубое нарушение Бюджетного кодекса, который не предусматривает принятия подобных решений на этапе рассмотрения закона в первом чтении.

Во-вторых, отметил А.ТУРЧИНОВ, первое чтение заключается в голосовании за предложения Бюджетного комитета ВР, который обобщает инициативы всех народных депутатов, после чего проект закона возвращается в правительство.

”Возвращение Кабмину без соответствующих заключений не задает правительству вектор доработки проекта и нивелирует все инициативы народных депутатов. Таким образом, парламентарии, проголосовавшие за это постановление, расписались в своей неспособности, безответственности и непрофессионализме”, - подчеркнул первый вице-премьер.

А.ТУРЧИНОВ констатировал, что, к сожалению, это значительно затягивает бюджетный процесс и уменьшает шансы своевременного принятия закона.