Яценюк не верит, что Москва простит Украине 8 миллиардов долларов

Кандидат на пост Президента Украины Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что договоренности украинского и российского премьер-министров по газу планомерно ведут к утрате Украиной статуса страны-транспортировщика газа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ЯЦЕНЮКА, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Харькове.

«Это победные реляции для России. Но для Украины - это тотальный проигрыш», - считает А.ЯЦЕНЮК.

При этом кандидат в Президенты отметил, что ему абсолютно понятна позиция премьер-министра России Владимира ПУТИНА, который защищает исключительно интересы России.

“Российскую Федерацию, как я понял из его заявления, устраивает все. Ведь в следующем году, согласно газовому контракту, подписанному в январе, цена на российский газ будет существенно увеличена. Так называемый 20-процентный дисконт, который действовал в нынешнем году, - здесь еще нужно разобраться от чего этот дисконт - будет ликвидирован. И Украина будет платить уже полную среднеевропейскую цену. Хотя сегодня Украина платит цену более высокую, чем определенные европейские страны”, - отметил А.ЯЦЕНЮК.

При этом он раскритиковал доводы премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО о повышении ставок на транзит газа через территорию Украины: «Ссылка премьер-министра на то, что Украина будет получать за транзит газа на 60% больше - также интересная. Поэтому стоимость транзита увеличится на один доллар, а цена на газ вырастет на 100 долларов».

По мнению А.ЯЦЕНЮКА, этот контракт предусматривает в будущем году дополнительное «выкачивание» из Украины в пользу РФ 2 миллиардов долларов, учитывая те контрактные обязательства, которые действуют сегодня. “То есть разница между тем, сколько мы дополнительно получим от транзита, и тем, сколько мы дополнительно заплатим за газ, составляет 2 миллиарда долларов в пользу России”, - подсчитал А.ЯЦЕНЮК.

По его убеждению, Россия поэтапно очень активно завершает схему полного контроля над энергетическим сектором Украины. “И свидетельствам тому являются эти газовые соглашения. И те соглашения, о которых мы не знаем, но подозреваем”, - заявил кандидат в Президенты.

Кроме того, А.ЯЦЕНЮК не верит в то, что Россия «простит» Украине миллиардные штрафы за недобор газа. «Это такой дамоклов меч, который поднимают, когда проблемы. Я хотел бы уточнить цифру прощенных штрафов: это почти 8 миллиардов долларов. Кому-нибудь прощают что-то в размере 8 миллиардов долларов?», - спросил он.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, в обход Украины сооружаются уже два газовых трубопровода. Он заявил, что через несколько лет в Украине исчезнет проблема с металлоломом, ведь “если мы и дальше такую энергетическую политику будем проводить, трубу распилят”.

“Я настаиваю, что в энергетическом вопросе у нас нет альтернативы - создание энергетического, а не газотранспортного консорциума: российские ресурсы, украинский транзит и потребители газа в Европейском Союзе. Это единственный выход», - сказал А.ЯЦЕНЮК.