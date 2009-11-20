БЮТ заблокировал трибуну и президиум Рады

Депутаты от фракций БЮТ и “Наша Украина – Народная самооборона” возмутились, что первый вице-спикер парламента Александр ЛАВРИНОВИЧ не объявил по их требованию перерыв в заседании и на некоторое время заблокировали работу Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, А.ЛАВРИНОВИЧ объяснил свой поступок тем, что ему на подпись поступило заявление об объявлении перерыва за подписью уполномоченных фракций Андрея КОЖЕМЯКИНА (БЮТ) и Александра ТРЕТЬЯКОВА (НУ-НС). При этом А.ЛАВРИНОВИЧ утверждает, что А.ТРЕТЬЯКОВ не мог подписывать это заявление, поскольку отсутствует в сессионном зале.

Депутаты от БЮТ и НУ-НС возмутились этим заявлением и заблокировали трибуну ВР. Спустя какое-то время А.ЛАВРИНОВИЧУ принесли листы регистрации депутатов, и он отметил, что А.ТРЕТЬЯКОВ сегодня вообще не регистрировался в сессионном зале.

Позже депутаты разблокировали трибуну парламента.

До подачи А.ЛАВРИНОВИЧУ заявления фракции БЮТ и НУ-НС требовали первоочередного рассмотрения проекта закона о внесении изменений в закон о выборах Президента, который был заветирован Президентом и в отношении которого есть заключение Конституционного Суда.