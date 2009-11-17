Литвин хочет увидеть в ВР и Ющенко, и Тимошенко

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН обратился к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с предложением лично представить в парламенте кандидатуру на должность министра обороны, изложить свое виденье ситуации в оборонной сфере и пути ее улучшения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом спикер информировал сегодня на пресс-конференции в Харькове, отметив, что направил такое письмо главе государства в соответствии с решением Согласительного совета.

Руководитель парламента при этом напомнил, что по закону о Кабинете министров Украины, Президент Украины должен лично представлять парламенту кандидатуры на должности министров иностранных дел и обороны.

В ответ на предложение главы государства рассмотреть в парламенте вопрос о состоянии дел в Министерстве обороны, в первую очередь в части финансирования, и заслушать соответствующий отчет премьер-министра, В.ЛИТВИН в своем письме предлагает следующую процедуру: Президент лично представляет в Верховной Раде кандидатуру на должность министра обороны; излагает свое виденье и дает оценку ситуации, сложившейся в оборонной сфере, и называет ответственных за нее; вносит свои предложения относительно последующих действий в этой сфере с учетом приемлемости предложенного объема финансирования в размере 20 млрд. грн.; парламент заслушивает информацию премьер-министра.

При этом В.ЛИТВИН отметил, что отчет премьер-министра, которого требует Президент, в соответствии с законодательством, заслушивается в случае постановки вопроса об ответственности правительства, а это, по словам руководителя парламента, «несколько иная процедура».

«Будет это отчет, информация или доклад – не важно. Главное – чтобы была раскрыта суть проблемы и предложены подходы, которые позволили бы получить приемлемое решение», - сказал председатель Верховной Рады Украины.

Отвечая на вопрос журналистов о его личной оценке шансов Юрия ЕХАНУРОВА во второй раз возглавить Министерство обороны, В.ЛИТВИН отметил: «Не стоило Президенту вносить кандидатуру, в отношении которой можно спрогнозировать отсутствие результата».

По его мнению, такой шаг будет означать последующую «катализацию конфликта» во власти. «Кроме того, мы выставим себя в неприглядном виде перед миром, не говоря уже о настроениях и оценках со стороны людей», - добавил В.ЛИТВИН.

По убеждению руководителя парламента, «по этому вопросу должны состояться диалог, консультации, в результате чего должно быть принятое решение, которое будет отвечать интересам дела, интересам государства».

Как сообщал УНИАН, 16 ноября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО пообещал, что в ближайшие дни внесет представление на назначение Ю.ЕХАНУРОВА министром обороны.

“Я буду настаивать на кандидатуре Ю.ЕХАНУРОВА. Это министр, которого безосновательно обвинили в необъективной информации и отправили в отставку», - сказал Президент Украины.

«Прошло более пяти месяцев. Ни одно уголовное дело по факту коррупции министра ЕХАНУРОВА не рассматривается в судах», - сказал В.ЮЩЕНКО, высказав мнение, что это свидетельствует о том, что Юлия ТИМОШЕНКО ввела в заблуждение украинское общество, обвиняя министра обороны в коррупции.