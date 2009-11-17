В Нашей Украине считают, что БЮТ должен покаяться перед Ехануровым

Парубий надеется, что ответственность депутатов перевесит их политические амбиции и на этой неделе будет назначен министр ВСУ.

«После того как ПР и БЮТ совместно проголосовали за отставку Юрия Еханурова, мы были свидетелями того, как экс-министр обороны на всех уровнях судов доказал, что все выдвинутые против него обвинения были просто пиар-технологиями Тимошенко, - говорит Парубий. - За этот период мы увидели, что правительством была проведена планомерная работа по уничтожению украинской армии, а отсутствие министра не давало возможности на уровне правительства отстаивать позицию армии».

Народный депутат считает, что БЮТ должен признать свою ошибочную позицию, публично извинится перед Ехануровым и поддержать его кандидатуру в парламенте.

«Все политические силы осознают, в каком состоянии находятся Вооруженные силы Украины и как важно для национальной обороны, чтобы в Украине появился министр обороны», - подчеркнул «нашеукраинец».