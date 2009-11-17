Королевская: около 60% всех поглощений в Украине – противоправные

Принятие закона о противодействии рейдерства будет способствовать формированию благоприятного инвестиционного климата. Как сообщили УНИАН в пресс-службе комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, такое мнение высказала глава комитета Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, проблема защиты прав собственности и многочисленные факты рейдерства являлись одной из ключевых причин, почему крупные иностранные компании опасались приходить в Украину. В связи с этим Украина находилась на 58-м месте из 70-ти в рейтинге защищенности прав собственности IPRI (International Property Rights Index). «Около 60% всех поглощений в Украине – противоправные. Поэтому для создания эффективной рыночной системы требовалось принятие эффективного закона. Парламент принял его, и мы надеемся на его подписание Президентом», - отметила она.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ подчеркнула, что принятие закона является очередным шагом по улучшению бизнес-климата в Украине. «Право собственности – это святое для любой развитой страны с рыночной экономикой. Причем независимо от того, идет ли речь о стратегическом промышленном предприятии или субъекте малого предпринимательства. Уверенный в собственных правах и безопасности инвестор – это не только залог поступления иностранного капитала в страну, но и определенные гарантии того, что средства предприятий будут оставаться в Украине», - отметила она.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 ноября, Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины” относительно противодействия противоправному поглощению и захвату предприятий. За принятие закона в целом проголосовал 381 народный депутат из 437, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусматривается, что дела о спорах относительно учета прав на ценные бумаги рассматриваются хозяйственным судом по местонахождению эмитента. Кроме того, по закону, не допускается объединение в одно производство нескольких требований, которые надлежит рассматривать в порядке разного судопроизводства, если другое не установлено законом. Если судебным решением ответчику запрещено совершать определенные действия, что потребует соответствующих действий органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных или служебных лиц, копия такого судебного решения также направляется этим органам и/или лицам в сроки и порядке, определенными этой статьей и т.д.