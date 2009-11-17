Яценюк заявляет, что Украину поделили между собой два феодала

Кандидат на пост Президента Украины Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что в деградации страны виновата антигосударственная политика, которую проводили руководители Украины на протяжении последних 18 лет.

Об этом он сказал во время митинга-телемоста между Черкассами и десятью другими городами области, сообщили УНИАН в пресс-службе А.ЯЦЕНЮКА.

Политик обвинил “всех, кто руководил Украинским государством 18 лет”, в не реализации шанса для Украины. По его словам, “фактически, у нас отобрали шанс на будущее». “Но я этот шанс верну, я этот шанс реализую», - заявил А.ЯЦЕНЮК.

Политик отметил, что в 1991 году “страна, благодаря тогдашнему Президенту КРАВЧУКУ, бездарно сдает ядерный статус, сдает все гарантии безопасности, заходит в полный экономический хаос, распродает все: оружие, армию, имущество, государственный резерв, землю, заводы, предприятия”. Он добавил, что “растаскивается все, что строилось десятками лет вами, вашими родителями и вашими дедами, в том числе и моими родителями, и моими дедами».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что это был “первый этап бездарной государственной политики”. По его словам, потом следующий Президент страны Леонид КУЧМА “начал строить государство, но он не справился с тем, что сегодня руководит Украинским государством - с олигархией”. “Именно тогда она возникла, тогда появились люди, которые обогатились, которые присвоили государственное имущество и приватизировали Украинское государство», - добавил политик.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, завершение приватизации “этого государства состоялось на протяжении последних нескольких лет”. «Мы сменили президентов, но не изменили систему. И система руководит фактически и Президентом, и всеми 46 миллионами», - добавил он.

А.ЯЦЕНЮК заявил, что именно на выборах 2010 года “у этой системы важнейшее задание - чтобы ее не уничтожили”. “Она хочет законсервироваться навечно во власти, она хочет дальше владеть вами”, - добавил он. По его словам, сегодня государственная власть в Украине “приватизирована, страна находится в частных руках”. А.ЯЦЕНЮК отметил, что “фамилии этих акционеров известны – это ТИМОШЕНКО и ЯНУКОВИЧ”. “Эти двое руководили Украинским государством на протяжении последних 5 лет, они оба были и премьер-министрами, и имели коалиционное большинство”, - добавил он. По его словам, “и ТИМОШЕНКО, и ЯНУКОВИЧ вносились (на должность премьера) одним Президентом, фамилия его - ЮЩЕНКО”. “Это - трое тех, кто несет всю полноту ответственности за последние 5 лет управления государством», - сказал А.ЯЦЕНЮК. Он подчеркнул, что хочет, “чтобы это закончилось”, и потому “я встал против них - против той системы, которая законсервировала себя и владеет всем: деньгами, заводами, ресурсами, телевидением, всей украинской землей, каждым украинцем”.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что “это – феодализм, каждый феодал закрепил за собой территорию: ЯНУКОВИЧ – Восточную Украину, ТИМОШЕНКО – Центральную и Западную, и это тот государственный строй, который мы имеем».

А.ЯЦЕНЮК считает своим заданием формирование Украинского государства. «У нас больше нет времени ждать – это выборы между прошлым и будущим. Это выборы, которые дают ответ на вопрос, состоится ли Украина как государство», - отметил кандидат на пост Президента Украины. Он заявил, что это сложный процесс, с которым не сможет справиться один Президент, – ему нужна поддержка и помощь всех украинцев. «Я знаю, что делать, я знаю, как делать, я это делал на каждой государственной должности, куда меня отправляло Украинское государство. Любое задание, которое ставилось лично передо мной Украинским государством, я выполнял и перевыполнял. В этом - моя ответственность, в этом я видел свое место”, - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.