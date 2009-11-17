Тимошенко: предприятия Европы стали в очередь за украинской продукцией

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО во время рабочей поездки в Днепропетровскую область посетила Международную научно-промышленную корпорацию "ВЕСТА-Днепр", где осмотрела производственные помещения, оборудование и образцы готовой продукции.

Ю.ТИМОШЕНКО также приняла участие в церемонии открытия шестого аккумуляторного завода ООО "ВЕСТА-Индастриал", сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины.

“Мне очень приятно быть сегодня на открытии шестого завода и приятно вспомнить, что именно на этом заводе я начинала свою трудовую деятельность”, - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что это предприятие является одним из крупнейших в Европе по производству аккумуляторных батарей. Глава правительства выразила убеждение, что аккумуляторы, которые производятся на заводе, имеют высокую конкурентную способность на мировых рынках, и отметила, что “европейские предприятия уже стали в очередь и не могут дождаться, пока получат продукцию”.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что, поскольку завод производит уникальные энергосберегающие технологии, то правительство планирует сформировать госзаказ на производство на предприятии продукции, в частности, столбов для освещения трасс, автобанов и улиц, которые будут работать за счет ветроагрегатов и солнечных батарей.

Кроме того, по словам премьер-министра, госзаказ будет касаться оснащения транспортных средств солнечными батареями и электроаккумуляторами, что позволило бы начать в Украине производство электромобилей.

Премьер также сообщила, что правительство в будущем году планирует построить в каждом селе фельдшерско-акушерские пункты, в которых врачи будут не только работать, но и проживать. По ее словам, Кабмин заключит соглашения с Днепропетровским заводом об оснащении таких пунктов энергосберегающим оборудованием.