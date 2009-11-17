Янукович опять точит зуб на Тимошенко

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что возглавляемая им депутатская фракция сегодня зарегистрирует в Верховной Раде постановление об отставке правительства в связи с невыполнением закона о повышении социальных стандартов.

Об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал в Запорожской области, где сегодня пребывает с рабочей поездкой, сообщили УНИАН в пресс-службе ПР.

«Я думаю, что уже сегодня в парламенте пойдет переговорный процесс между фракциями по привлечению к ответственности Кабинета министров за невыполнение закона Украины. Этот вопрос, скорее всего, будет поднят в Верховной Раде уже на этой неделе», - отметил политик.

При этом В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что Партия регионов уже сегодня зарегистрирует в Верховной Раде постановление об отставке правительства в связи с невыполнением им закона о повышении социальных стандартов.