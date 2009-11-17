Кириленко: должность министра обороны никто не приватизировал

Депутатская группа «За Украину!» определится относительно поддержки кандидатуры на должность министра обороны после того, как Президент внесет соответствующее представление. «Для нас вопрос назначения министра обороны остается открытым», - сказал в интервью журналистам председатель группы Вячеслав Кириленко.

«Когда Президентом будет внесена кандидатура на должность министра обороны, мы будем на заседании группы ее обсуждать», - отметил он.

Комментируя информацию о том, что Президент собирается внести представление на назначение министром Юрия Єханурова, Кириленко заметил, что не исключает возможности обсуждения и других кандидатур.

«Кандидатура на должность министра обороны должна была быть внесена Президентом уже давно. Вместе с тем, эту должность никто не приватизировал”, - подчеркнул Вячеслав Кириленко.