Госсекретарь Франции едет в Киев говорить о транзите газа

Госсекретарь Франции по европейским делам Пьер ЛЕЛЮШ в ходе визита в Украину 12-13 ноября намерен обсудить вопросы энергетического сотрудничества, в частности, ответственности Украины за транзит газа в Европу.

Об этом УНИАН сообщили в Посольстве Франции в Украине.

В частности, в посольстве отметили, что во время, когда страна готовится к демократическому волеизъявлению, которое определит ее будущее, визит П.ЛЕЛЮША – повод напомнить о поддержке, которую оказывает Франция украинским реформам, а также углублению отношений между Европейским Союзом и Украиной.

“В этом контексте П.ЛЕЛЮШ коснется стратегической темы энергетики под углом ответственности Украины как страны - транзитера газа в Европу и конкретизации структурных реформ в энергетическом секторе Украины, которые позволят гарантировать регулярное обеспечение газом ЕС”, - говорится в сообщении посольства.

Цель визита - также рассмотрение перспектив развития французско-украинских двусторонних отношений в сфере экономики, культуры и администрирования.

От имени французского правительства П.ЛЕЛЮШ выразит поддержку и солидарность народу Украины, переживающему тяжелую эпидемию гриппа, которая охватила Западную и Центральную Украину.

П.ЛЕЛЮШ встретится с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО, председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНОМ, министром иностранных дел Украины Петром ПОРОШЕНКО и заместителем министра иностранных дел Константином ЕЛИСЕЕВЫМ, который занимается отношениями с Европейским Союзом.

Кроме того, П.ЛЕЛЮШ встретится с главными кандидатами, которые примут участие в президентских выборах 17 января 2010 года.