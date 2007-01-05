Ющенко хочет продавать землю уже сейчас

В Комитет по вопросам аграрной политики Верховной Рады Украины поступили Предложения Президента Украины к Закону "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины относительно запрещения продажи земель сельскохозяйственного назначения до принятия соответствующих законодательных актов".

Об этом УНИАН сообщили в Информационном управлении аппарата Верховной Рады Украины.

Законом (регистр. №1037-1) устанавливается, что купля-продажа или отчуждение иным способом земельных участков сельскохозяйственного назначения и земельных долей (паев) вводится с 1 января 2008 года при условии вступления в силу законов о государственном земельном кадастре и о рынке земель.

Президент Украины предлагает отклонить закон, поскольку "дальнейшее перенесение введения свободного оборота земель на неопределенный срок может привести к нарушению прав граждан на землю, обострению ситуации с обеспечением эффективного использования и охраны земель, а также к распространению теневых механизмов отчуждения земельных участков, увеличению количества злоупотреблений в данной сфере".

Проанализировав предложения Президента Украины, Главное научно-экспертное управление аппарата Верховной Рады Украины высказало ряд замечаний. В частности, эксперты считают, что наличие злоупотреблений в сфере земельных отношений, на которые обращает внимание Президент Украины, в значительной мере является следствием недостаточного урегулирования рыночных основ оборота земель в Украине. Поэтому снятие моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения без урегулирования всего комплекса вопросов функционирования рынка земель является преждевременным.

По мнению экспертов, принятие Закона "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины относительно запрещения продажи земель сельскохозяйственного назначения до принятия соответствующих законодательных актов" является обоснованным и дает время разработать законы о государственном кадастре и о рынке земель, что важно для урегулирования земельных отношений.

Как сообщал УНИАН, в конце 2004 года парламент Украины продлил до 1 января 2007 года мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения, действие которого заканчивалось 1 января 2005 года. Ранее ряд народных депутатов Верховной Рады предыдущего созыва выступили с предложением продлить этот мораторий до 2012 года.

19 декабря 2006 года Верховная Рада приняла закон, которым запретила продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2008 года.

По закону, до 1 января 2008 года не допускается купля-продажа земельных участков с/х назначения государственной и коммунальной собственности, за исключением выкупа их для общественных потребностей.

Кроме того, до 1 января 2008 года запрещается внесение права на земельную долю (пай) в уставные фонды хозяйственных обществ.

3 января 2007 г. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вернул в парламент со своими предложениями закон о продлении до 1 января 2008 года моратория на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Согласно действующему Земельному кодексу Украины, продажа земель сельскохозяйственного назначения в Украине разрешена с 1 января 2007 года.

Президент считает, что дальнейшее перенесение на неопределенный срок введения свободного оборота земель может привести к нарушению прав граждан, обострить ситуацию с обеспечением эффективного использования и охраны земель, а также к распространению теневых механизмов отчуждения земельных участков.

В земельный фонд Украины входит 33 млн. га пашни, стоимость которой, по подсчетам специалистов, составляет более 300 млрд. грн.