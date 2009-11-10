НАТО нужны украинские вертолеты в Афганистане

Ведущие европейские страны заинтересованы в модернизации украинских вертолетов в рамках участия государства в Многонациональной вертолетной инициативе.

Об этом в интервью УНИАН заявил председатель правления Центра военной политики и политики безопасности Евгений ШЕЛЕСТ, комментируя визит в Украину делегации экспертов Европейского оборонного агентства и компании “Августа Вестланд” с целью оценки возможности государства активизировать участие в программе Многонациональной вертолетной инициативы.

Е.ШЕЛЕСТ напомнил, что причиной появления данного проекта стал, в частности, анализ ситуации в ходе операции НАТО в Афганистане, где ощущается большая потребность в вертолетах.

“Несмотря на то, что в странах-членах НАТО насчитывается более 5 тыс. вертолетов, в Афганистане чувствуется их недостаточное количество. Одна из причин заключается в том, что подавляющее большинство вертолетов устаревшие. Они были разработаны для участия в операциях на территории Центральной Европы. Большинство из них не приспособлены для участия в таких сложных операциях как операция в Афганистане, которая проводится в условиях высокогорья, высоких температур и запыленного воздуха”, - объяснил эксперт.

В связи с этим он констатировал, что большинство вертолетов должны быть модернизированы для работы в Афганистане. Также экипажи не подготовлены должным образом для того, чтобы принимать участие в операциях в таких условиях.

По оценкам экспертов Центра военной политики и политики безопасности, участие Украины в этом проекте, кроме положительных для государства результатов в военно-технической сфере, является важной составляющей привлечения к развитию европейских оборонных возможностей и интеграции Украины в Европейский Союз.

”Говоря об украинской вертолетной промышленности, можно утверждать, что она на техническом уровне очень высококачественная. Это касается и самих вертолетов, и системы модернизации, и системы их обслуживания. В частности, Франция и Германия заинтересованы в модернизации наших вертолетов”, - заявил Е.ШЕЛЕСТ.

Как сообщал УНИАН, 9-13 ноября в Украине с визитом находится делегация экспертов Европейского оборонного агентства и компании “Августа Вестланд”.

Целью визита является изучение возможностей подготовки в Украине иностранных экипажей и специалистов по логистическому обеспечению вертолетов типа “Ми”, а также проработка вопроса целесообразности создания в Украине учебного центра в рамках проекта Многонациональной вертолетной инициативы.