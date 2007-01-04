Поживанов считает, что политические силы должны пойти компромиссным путем

Народный депутат, член фракции “Наша Украина” Михаил ПОЖИВАНОВ считает, что в этом году конституционные изменения должны быть отменены.

В интервью УНИАН М.ПОЖИВАНОВ отметил, что это должно состояться параллельно с принятием новых изменений в Конституцию Украины.

Депутат надеется, что в ближайшее время начнет работу Конституционная комиссия, инициированная Президентом Украины. “Конституция в том виде, в каком она есть, сейчас работать не может. Возникают только постоянные конфликты, и кто бы из лидеров Партии регионов ни пытался говорить о различных толкованиях, желании кого-то перетянуть на себя одеяло, в действительности происходит совсем другое – Конституцией нормально не распределены полномочия между Президентом и правительством, есть противоречия даже внутри правительства”, - считает М.ПОЖИВАНОВ.

По его мнению, даже антикризисная коалиция работает не на коалиционных принципах. “Нет членов правительства от Компартии, они просто продали свои квоты и туда пришли люди, которые хотят зарабатывать деньги, или представлять какие-то кланы”, - сказал М.ПОЖИВАНОВ. По его убеждению, если не выписать в новых изменениях в Конституцию четкие условия работы правительства, то конфликты, которые возникли в прошлом году, будут продолжаться.

М.ПОЖИВАНОВ считает, что уже в январе или в феврале Конституционный Суд Украины примет положительное решение по его представлению и отменит закон от 4 августа 2006 года, который запрещает КС пересматривать конституционную реформу (вступившую в силу 8 декабря 2004 года законом № 2222 “О внесении изменений в Конституцию Украины” - УНИАН).

“И уже во время рассмотрения в КС представления о неконституционности в целом политреформы, окончательный вариант законопроекта №2222 просто не проходил экспертизу и не получил заключения Конституционного Суда, поэтому мы все понимаем, что политреформа будет отменена”, - отметил депутат, добавив, что тот, кто связывает отмену политреформы с третьим туром президентских выборов, ошибается, поскольку избирательное законодательство относится к судам общей юрисдикции, Также М.ПОЖИВАНОВ напомнил, что решение о третьем туре выборов Президента принимал в 2004 г. Верховный Суд Украины.

Он считает, что политические силы должны пойти компромиссным путем: во время рассмотрения Конституционным Судом представления об отмене политреформы Верховная Рада может консенсусом принять новые изменения в Основной Закон, которые устроят все политические силы.