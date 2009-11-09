Литвин не намерен делать Тимошенко «большущий подарок»

Отставка Юлии ТИМОШЕНКО с поста премьер-министра Украины до президентских выборов абсолютно невозможна.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН в интервью газете «Коммерсантъ Украины» (№193 от 9 ноября 2009 года).

По его словам, этот вопрос не будет ставиться в парламенте Украины, «потому что это было бы большущим подарком премьер-министру». «Она бы сразу сказала: "Видите, меня отправили в отставку, я - исполняющая обязанности, у меня связаны руки!", - сказал В.ЛИТВИН. По его словам, была бы аргументация, что «до этого времени худо-бедно выплачивались пенсии, мы худо-бедно платили за российский газ, а теперь все начнет рушиться».

«Покажите мне хоть одного человека в парламенте, который готов преподнести такой подарок премьеру», - подчеркнул спикер парламента. «Или найдите мне человека, который сегодня скажет: "Я пойду премьером разгребать то, что осталось", - добавил он. В.ЛИТВИН уверен, что “отставка до президентских выборов абсолютно невозможна».