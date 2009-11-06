Россия пришлет 200 тысяч упаковок иммуномодулятора
20:19, 06 ноября 2009Политика
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Поручение Президента
Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручил Министерству здравоохранения и социального развития России помочь Украине в борьбе с эпидемий гриппа.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом Д.МЕДВЕДЕВ сказал на встрече с министром здравоохранения и социального развития Татьяной ГОЛИКОВОЙ.
«Глава государства поручил Министерству здравоохранения и социального развития оказать помощь Украине в борьбе с эпидемией гриппа. Т.ГОЛИКОВА сообщила, что на следующей неделе туда планируется поставка 200 тысяч упаковок противовоспалительного иммуномодулирующего средства», - говорится в сообщении.
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