ЦИК отказал еще трем кандидатам, которые пришли без 2,5 миллионов

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатами в президенты трем гражданам.

Как передает корреспондент УНИАН, такие решения были приняты сегодня на заседании ЦИК.

ЦИК повторно отказал в регистрации Анатолию СУББОТИНУ. Кроме того, ЦИК отказал в регистрации Виталию ВЕЛИДЧЕНКО и Наталии ПИЛИПЕНКО.

ЦИК мотивировал свои решения отсутствием у претендентов денежного залога и ошибками в оформлении представленных в ЦИК документов.

Кроме того, на заседании ЦИК зарегистрировала трех доверенных лиц в едином общегосударственном избирательном округе кандидата в президенты Михаила БРОДСКОГО и двух доверенных лиц в едином общегосударственном избирательном округе кандидата в президенты Сергея ТИГИПКО.