Наливайко: по детскому Евровидению рассматривается несколько вариантов

Кабинет министров Украины в ближайшие день-два определится о проведении детского песенного конкурса «Евровидение-2009» в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил исполняющий обязанности председателя Государственного комитета по телевидению и радиовещанию Украины Олег НАЛИВАЙКО сегодня журналистам.

По его словам, рассматривается вариант или переноса проведения детского «Евровидения» на более позднее время в связи с эпидемической ситуацией в Украине, или проведение конкурса в определенное время без зрителей. Возможен также вариант проведения его с учетом пожеланий представителей Всемирной организации здоровья - с усиленным профилактическим режимом.

По словам О.НАЛИВАЙКО, в любом случае решение будет принято после того, как будут проведены консультации Министерства здравоохранения Украины с миссией Всемирной организации здравоохранения, которая сейчас работает в Украине.

При этом О.НАЛИВАЙКО отметил, что процесс подготовки к конкурсу проходит в запланированном режиме.

Как сообщал УНИАН, 21 октября вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК сообщил, что Украина готова к проведению в середине ноября детского песенного конкурса «Евровидение-2009» в Киеве. По его словам, из стабилизационного фонда было выделено 15 млн. грн. на проведение детского «Евровидения». Со своей стороны, президент Национальной телекомпании Украины Василий ИЛАЩУК сообщил, что торжественное открытие конкурса состоится 16 ноября в Украинском доме, а финальный концерт детского «Евровидения-2009» пройдет 21 ноября на сцене киевского Дворца спорта. В.ИЛАЩУК рассказал, что в конкурсе примут участие представители 13 стран.

30 октября в 9-ти областях Украины правительство объявило карантин в связи с эпидемией ОРВИ и гриппа - во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Закарпатской, Черновицкой, Ривненской, Волынской, Хмельницкой и Винницкой.

По состоянию на 4 ноября в Украине лабораторно подтверждены 17 случаев заболевания людей гриппом А/Н1N1, в том числе и в Киеве. Как сообщила на пресс-конференции в Минздраве Украины первый заместитель главного государственного санитарного врача Украины Людмила МУХАРСКАЯ, в предыдущие годы за сутки фиксировали 25-30 тысяч случаев заболеваний ОРВИ, в настоящее же время за сутки регистрируют по 70-80 тысяч случаев простудных болезней. По ее словам, сегодня в целом по Украине количество людей, заболевших гриппом и ОРВИ, – около 478 тысяч.

В то же время сегодня, 4 ноября, министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК заявил, что проведение массовых акций и мероприятий в областях Украины, где не введен карантин, не запрещено. Таким образом, уточнил министр, на сегодняшний день нет никаких сомнений, что в Киеве может проводиться детский конкурс «Евровидение», а также футбольные матчи в тех областях, где карантин не введен.