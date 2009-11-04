Богословская просит Счетную палату проверить закупки лекарств

Кандидат на пост Президента Украины, народный депутат Украины Инна БОГОСЛОВСКАЯ направила депутатский запрос в Счетную палату Украины с просьбой проверить все закупки медикаментов и медицинского оборудования за государственный счет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе кандидата.

Также И.БОГОСЛОВСКАЯ направила депутатское обращение в Кабинет министров и Министерство экономики с требованием предоставить всю информацию относительно распределения благотворительной помощи, поступившей для борьбы с эпидемией.

По ее словам, «Кабинет министров провалил подготовку к борьбе с эпидемией. Мы не знаем точных диагнозов заболеваний. У нас нет медикаментов. Полки аптек неделю как пустуют, марлевые повязки стали дефицитом и их продают из-под полы по 8-10 грн. И в этой ситуации Юлия ТИМОШЕНКО с трибуны Верховной Рады заявляет, что власть борется с эпидемией путем учета больных». По словам И.БОГОСЛОВСКОЙ, «вместо того, чтобы признать ошибки и исправить их, премьер-министр продолжает откровенно лгать и манипулировать фактами».

Политик обращает внимание на то, что премьер-министр обнародовала статистику заболевания гриппом за первые 9 месяцев 2009 г. в то время как эпидемия началась в 10-м месяце, т.е. в октябре.

«Правительство снова умалчивает правду и ищет врага. Теперь крайними оказались аптечные сети, хотя Кабмин мог закупить лекарства и подготовиться к эпидемии. Это не было сделано и сейчас в пожарном порядке требует выделить 1 млрд. грн. на закупку медикаментов без проведения тендерных процедур», - подчеркивает И.БОГОСЛОВСКАЯ.

Кандидат на пост Президента приводит конкретный пример злоупотреблений, когда Минздрав закупил непригодные американские тест-системы по цене в 5 раз выше отечественных. «На их закупку было потрачено около 2 млн. грн., но чтобы диагностировать грипп, их нужно еще доукомплектовывать», - заявляет политик.

«Генеральная прокуратура может и должна в таких условиях поставить прокурорские посты в Министерстве экономики, которые будут контролировать, у кого и по какой цене закупается все необходимое для помощи людям. Мы не должны допустить, чтобы кто-то наживался на человеческой беде», - заявляет И.БОГОСЛОВСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября с. г. Верховная рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2009 год», который предусматривает увеличение на 1 млрд. грн. средств резервного фонда госбюджета для профилактики и лечения больных гриппом.