Наливайченко говорит, что давно предупреждал Тимошенко об угрозе

Для главы СБУ пандемия А/H1N1 в Украине не стала громом средь ясного неба. Валентин Наливайченко утверждает, что еще за полторы недели предупреждал правительство о надвигающейся опасности. Об этом он рассказал в интервью газете “Сегодня”.

«Еще 20 октября, то есть практически за полторы недели до официального признания пандемии, мы письменно, за моей подписью, информировали Кабмин, СНБО об угрозе чрезвычайно опасной ситуации. Изложили свое видение ее возможного развития. Подчеркивали, непринятие оперативных и эффективных мер может повлечь самые серьезные последствия», - говорит Наливайченко

На вопрос, может ли в стране быть введено чрезвычайное положение, председатель СБУ ответил: «Очень бы не хотелось...»