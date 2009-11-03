Выставка «УПА. История непокоренных» открылась в Греции

В Афинах 1 ноября открылась выставка «УПА. История непокоренных».

Как сообщили УНИАН организаторы выставки, открывал ее директор архива СБУ Владимир ВЯТРОВИЧ.

«Правда об УПА важна для Украины как настоящая история нашей борьбы за свободу и демократию. Она также важна и для Европы, потому что показывает, как и почему пал тоталитарный коммунистический режим, полвека господствовавший в Европе», - подчеркнул он.

В.ВЯТРОВИЧ рассказал, что этот режим пал благодаря украинским повстанцам, воинам польского подполья, прибалтийским лесным братьям, участникам венгерского восстания в Будапеште в 1956 году, Пражской весне 1968 года, деятелям Солидарности и национально-демократических революций 80-х годов ХХ века.

«Борьба УПА и восстание в других странах - это тот подвиг и та цена, которую Европа сообща заплатила за Свободу. Поэтому украинская, раньше засекреченная, история является в настоящее время столь интересной для мира», - отметил В.ВЯТРОВИЧ.

На открытии выставки присутствовали представители Клуба ЮНЕСКО по политическим вопросам и вопросам миграционной политики Ангелики БУБУРА, Иоаннис ПАПУЛИДИС, представитель греческо-британского союза и студий межэтнических отношений Ионийского университета Христина МЕЛЮ, Посол Украины в Греции Валерий ЦИБУХ, председатель общества «Українсько-грецька думка» Галина МАСЛЮК-КАККУ, Генеральный секретарь Всемирного конгресса Украинцев Стефан РОМАНИВ, греческая общественность и украинская диаспора.

Организаторы напоминают, что выставка уже экспонировалась в более чем 20 городах Соединенных штатов Америки, Канаде, Прибалтике, Великобритании, Японии.

Выставка будет экспонироваться в Афинах в помещении Союза юристов Греции, после чего состоится ее презентация в других городах Греции.