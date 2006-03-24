В Севастополе на срыв выборов бросили 25 млн. долларов?

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей ИВАНОВ обратился к правоохранительным органам с просьбой проверить информацию о завозе некоторыми политическими силами в регион 25 млн. долларов с целью подкупа членов избирательных комиссии и последующего срыва выборов. Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ИВАНОВ заявил на совещании в горгосадминистрации, посвященной подготовке к выборам. По его словам, утром в четверг он получил несколько телефонных звонков от севастопольцев, которые сообщали о подготовке определенными силами срыва выборов путем подкупа членов избиркомов, порчи и подделки бюллетеней и т.п.

„Называли даже конкретные фамилии, но я не хочу сегодня об этом говорить, что ввезено на территорию Севастополя 25 миллионов долларов с целью подкупа отдельных членов избирательных комиссий, которые в день выборов откажутся от работы в комиссиях, мотивируя отсутствием ручки, стола или еще чего-то. Таким образом, доведя количественный состав этих комиссий до 10 процентов, будут сорваны выборы в Севастополе”, - сказал С.ИВАНОВ.

Он сообщил, что передает всю эту информацию СБУ и МВД, которые, он надеется, срочно отреагируют. Также С.ИВАНОВ поручил своим заместителям поработать над вопросом предусмотренной законодательством экстренной замены - в случае необходимости - членов комиссии.

На заседании отмечалось, что в целом город готов к проведению выборов.