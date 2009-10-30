Ющенко: лекарств пока хватает, надо будет - попросим у других стран

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что лекарств для борьбы с пандемией гриппа A/H1N1 пока хватает, но он обратится к мировой общественности, если возникнет необходимость в дополнительных ресурсах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам.

В.ЮЩЕНКО, в частности, заметил, что запас медикаментов, который сегодня есть в Украине, позволяет обеспечить всех, кто страдает заболеванием.

В то же время, по его словам, если тенденции распространения инфекции сохранятся и лекарств не будет хватать, он обратится к мировым институтам, другим странам для получения дополнительного количества лекарств.

«Безусловно, мы получим то количество препаратов, которое нам будет нужно», - сказал Президент.